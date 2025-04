Policial leva tiro acidental durante o trabalho

Um agente da Polícia Civil foi atingido por um disparo acidental durante uma operação de fiscalização ambiental realizada nesta quarta-feira (23) em Diamantino, a 239 km de Cuiabá.

O policial, identificado como Rodrigo, sofreu um ferimento na perna esquerda e foi transportado de helicóptero para a capital mato-grossense, onde segue em estado estável, sem risco de morte.