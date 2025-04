Pesquisa OVALE: STF é reprovado por mais de 60% em SJC e Taubaté

A pesquisa integra o projeto Vox Populi (voz do povo, em latim), um dos pilares do novo projeto editorial de OVALE, principal veículo de comunicação da RMVale, que no dia 24 de fevereiro de 2024 converteu-se em um veículo 100% digital, democratizando o acesso à informação de qualidade, duplicando o volume de produção jornalística e quadruplicar a audiência.

Além dos levantamentos eleitorais, com índices de acerto milimétricos, OVALE realiza levantamentos periódicos sobre temas relevantes, servindo como um termômetro da opinião pública.

Novos dados do levantamento sobre a opinião do eleitorado de São José serão publicados ao longo dos próximos dias no site e nas redes sociais de OVALE, veículo líder de alcance e engajamento, com até um milhão de usuários únicos e aproximadamente 3 milhões de visualizações por mês em seu site, de acordo com o Google Analytics.