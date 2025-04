Workverse recebe ISO 27001 e reforça foco em dados seguros

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Workverse, HR Tech especializada na criação de videobots para o onboarding de colaboradores, acaba de conquistar a certificação ISO 27001 — norma internacional que reconhece as boas práticas em gestão da segurança da informação. A certificação foi obtida em março, após um processo que durou menos de um ano e envolveu a contratação de consultoria especializada para garantir a conformidade com padrões internacionais.

Segundo Carolina Guimarães, CFO e COO da Workverse, a preocupação com a segurança de dados sempre fez parte do DNA da empresa, mas a busca pela certificação foi acelerada após um desafio proposto por um dos clientes. “Lidamos com informações sigilosas e sensíveis. Aceitamos o desafio e nos organizamos com apoio de um consultor externo. A conquista do certificado é um diferencial de mercado e reforça nossa maturidade técnica”, afirma.

A certificação ISO 27001 prevê auditorias internas e externas anuais, além de um processo de recertificação ao final de três anos. Para Cristina Martins, consultora da Diretivas que acompanhou o processo, o modelo de inovação da Workverse foi inspirador. “Mesmo com uma operação totalmente remota, a empresa demonstrou alta maturidade e engajamento dos líderes. Fizemos adaptações na linguagem para garantir aderência à cultura jovem e inovadora da startup”, explica.

A tecnologia desenvolvida pela Workverse busca transformar a experiência do colaborador desde o pré-onboarding até o offboarding, integrando soluções digitais que automatizam processos sem perder o fator humano. De acordo com o CEO Daniel Uchôa, a conquista do selo internacional é mais do que um marco técnico. “É uma validação do nosso compromisso inegociável com a proteção de dados e com a entrega de soluções confiáveis e inovadoras. A certificação reforça nosso propósito de transformar a Employee Experience com excelência operacional”, destaca.