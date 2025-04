Que horror! Marido arranca pedaço da orelha da esposa com mordida

Uma mulher de 35 anos foi brutalmente agredida pelo marido em Primavera do Leste (MT), na madrugada desta terça-feira (22). Durante uma discussão motivada por ciúmes, o homem arrancou parte da orelha dela com os dentes.

A Polícia Militar informou que a vítima sofreu ferimentos graves. Ela recebeu 30 pontos na orelha e tem risco de perder a audição. Lesões no rosto também foram relatadas.