Onde está Sophia? Jovem desaparece ao sair de casa em São José

Onde está Sophia?

A jovem Sophia Abreu da Rocha, de 21 anos, desapareceu após sair de casa, na zona sul de São José dos Campos. A família pede ajuda.

Moradora do Parque Interlagos, a jovem saiu de casa na terça-feira (22), Sophia saiu de casa e não voltou. Os familiares estão angustiados.