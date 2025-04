Otávio, 12 anos, recebe alta após perder mãe e irmãos em acidente

Otávio, 12 anos, sobrevivente de um acidente que matou sua mãe e três irmãos na BR-060 (entre Sidrolândia e Campo Grande), recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (22). O ocorrido foi em 6 de abril.

A tia do garoto compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu pelas orações. A avó, Aucelia Centurion, professora, também celebrou a recuperação: “A maior riqueza está na saúde, no amor e na paz”.