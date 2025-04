Adeus, Arthur: aos 7 anos, ele morre após picada de escorpião

Arthur Saymon, 7 anos, morreu após ser picado por um escorpião durante um passeio com a família em Mariana (MG). O acidente ocorreu na última segunda-feira (22).

O menino estava em uma área rural quando foi atingido. Transferido de helicóptero ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, ele sofreu parada cardíaca durante o voo. Equipes médicas não conseguiram reanimá-lo.