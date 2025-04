VÍDEO: Homem é baleado quatro vezes e vai pedalando para hospital

Um caso impressionante foi registrado no último domingo (20) em Santana, no Amapá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um rapaz foi baleado quatro vezes em frente ao condomínio Aquaville Tucunaré e, mesmo gravemente ferido, conseguiu fugir do local pedalando em uma bicicleta até o hospital.