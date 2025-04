CDHU vai custear 132 moradias em São José por até R$ 36 milhões

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As moradias serão distribuídas em quatro conjuntos: um no Jardim Santa Maria (região leste), com 56 casas; um na Vila Patrícia (leste), com 16 apartamentos; um no Terra Brasilis (sudeste), com 32 apartamentos; e um no Conjunto Residencial Papa João Paulo II (sul), com 28 casas.

Segundo o edital, o prazo para elaboração do projeto e execução das obras será de 14 meses.

Licitação.

Uma primeira versão do edital chegou a ser publicada no ano passado. Nela, eram previstas apenas 104 moradias - não estava contemplado o projeto com 28 casos no Conjunto Residencial Papa João Paulo II. Com isso, o valor máximo era de R$ 28,3 milhões.