Que tristeza! Criança de 3 anos morre afogada na banheira

Daniel Filho, 3 anos, morreu afogado em uma bacia no banheiro de casa em Missão Velha (CE). O acidente ocorreu na última sexta-feira (11), por volta das 12h40.

Segundo divulgado no Portal Cariri, o menino havia retornado da creche. A mãe deu banho, alimentou o garoto e o colocou para descansar em uma rede. Ao sair para almoçar, deixou-o sozinho.