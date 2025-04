Mulher é dada como morta por médicos e acorda no caixão

Uma paciente do Hospital Juan March, em Bunyola (Mallorca), foi declarada morta pela equipe médica após piora do quadro clínico. Horas depois, funcionários de uma funerária detectaram sinais vitais no corpo durante os preparos para o sepultamento.

Segundo relatos, a mulher foi transferida ao necrotério e depois à funerária Son Valenti. No local, um funcionário percebeu pulsação e movimentos nos dedos da suposta morta. Paramedicos confirmaram que ela estava viva e a levaram de volta ao hospital às pressas.