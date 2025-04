Fazia 'grau' com a moto, caiu e morreu aos 20 anos

Um jovem de 20 anos morreu no último domingo (20) após colisão durante manobras com motocicleta em uma pista de pouso às margens da BR-364, em Mineiros (GO). Ele praticava "dar grau" quando foi atingido por outro motociclista.

Segundo a Polícia Militar, o segundo condutor perdeu o controle da moto e atingiu a vítima. O impacto foi violento. O jovem caiu desacordado na pista.