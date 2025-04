Menino de 7 anos morre após choque em cabo de churrasqueira

Arthur Alves de Sousa, 7 anos, morreu após levar um choque elétrico ao manusear o cabo de uma churrasqueira em Santa Luzia (MA). O caso ocorreu na última terça-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações iniciais, o menino brincava na rua quando encontrou o objeto. Ele entrou em uma residência de portão aberto, conectou o cabo a uma tomada e foi eletrocutado.