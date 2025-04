'Ela vai comer gente lá ainda', diz cunhado de morto por onça

Após atacar e matar o caseiro Jorge Ávalo, 60 anos, em Aquidauana (MS), a onça-pintada voltou ao local do crime. Familiares da vítima alertaram moradores sobre o risco de novos ataques.

Em áudio enviado a vizinhos, um parente de Jorge relatou que o animal revirou o local onde restos do corpo foram encontrados. "Ela passou por cima do plástico com os restos mortais e mexeu onde estavam partes da cabeça dele", disse.