VÍDEO: Após traição, ela pôs fogo na casa e na empresa do marido

Uma mulher foi detida em Santa Inês (MA) após incendiar a própria casa, a empresa e caminhonete do marido. A ação da mulher foi resultado de ciúmes, após ver um vídeo do companheiro ostentando luxo nas redes sociais, ao lado de várias mulheres e esbanjando dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Parte da fumaça foi registrada em vídeo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram três carros de passeio, duas motocicletas, uma lancha e caminhonete do homem. Não houve feridos.