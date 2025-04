Defesa Civil emite alerta para tempestades na RMVale até sexta

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo, entre quinta-feira (24) e sexta (25), em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba.

As instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e a passagem de uma frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.