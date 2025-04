VÍDEO: Espetáculo da ‘Cachoeira de Fogo’ no Parque de Yosemite

Um dos fenômenos naturais mais impressionantes do mundo acontece apenas por alguns minutos em fevereiro, no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Horsetail Fall, conhecida como “Cachoeira de Fogo”, se transforma em uma cascata incandescente quando os raios do pôr do sol iluminam a água no ângulo perfeito. O fenômeno cria a ilusão de uma cachoeira em chamas.