VÍDEO: PM tenta capturar onça que devorou caseiro de 60 anos

Equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental), acompanhadas de um pesquisador da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), voltaram ao Pantanal, em Aquidauana, nesta quarta-feira (23) para tentar capturar a onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, no Pantanal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação acontece na mesma região do ataque, às margens do Rio Aquidauana. O propósito é capturar o felino e trazê-lo para Campo Grande, onde o animal deve passar pelos procedimentos necessários.