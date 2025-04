Armado no fluxo, homem faz 'xixi na calça' ao ser detido em SJC

Armado em um fluxo na zona sul de São José dos Campos, um homem urinou nas calças ao ser detido pela GCM (Guarda Civil Municipal). Outro suspeito armado também foi detido.

Agentes da GTAM (Grupo Tático com Moto) da GCM detiveram dois homens armados no bairro Campo dos Alemães, na zona sul, com apoio da Polícia Militar.