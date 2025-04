VÍDEO: Mulher usa tomada da praia para fazer chapinha no cabelo

Uma mulher, ainda não identificada, foi flagrada criando seu próprio ‘salão de beleza’ à beira-mar, ao utilizar para fazer chapinha no cabelo uma tomada instalada pela Prefeitura de Santos, de uso da equipe da FeirArte, que ocorre no local.

O caso ocorreu na Praia do Boqueirão, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Administração Municipal, a ação é considerada ato de vandalismo.