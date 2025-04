Jovem é preso enviando maconha escondida em doces pelos Correios

A Polícia Civil descobriu um esquema de envio de drogas que usava uma agência dos Correios no interior de São Paulo. Nesta terça-feira (22), um homem de 18 anos foi preso após realizar o envio da mercadoria. O suspeito escondia porções de maconha e haxixe dentro de potes de doce para tentar enganar as autoridades.

A prisão foi realizada por policiais da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Presidente Prudente (SP), que tiveram o apoio técnico da Deic de Bauru e da gerência de segurança dos Correios.