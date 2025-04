Amarrada por 6h em roubo, idosa não chama PM para 'não incomodar'

O medo de "incomodar" levou uma idosa de 80 anos, de Uberaba (MG), a não chamar a Polícia Militar logo após ser vítima de um assalto que a deixou amarrada por seis horas. O crime aconteceu no último domingo (20), mas só foi denunciado pela vítima no dia seguinte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a corporação, o roubo aconteceu por volta de 1h30, quando a casa da vítima, localizada no bairro Fabrício, foi invadida por dois suspeitos. Os criminosos usaram uma corda e um fio para amarrá-la na cabeceira da cama, fugindo em seguida, levando R$ 3 mil em dinheiro e 40 folhas de cheque em branco, além de duas facas de churrasco e um celular da mulher.