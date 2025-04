Polícia deflagra ação contra fraude no Vale; R$ 810 mi bloqueados

A Polícia Civil de São José realizou na manhã desta terça-feira (22), em várias cidades do estado, uma operação contra um grupo criminoso envolvido em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A ação, denominada Bull Trap, foi realizada nas cidades paulistas de Caraguatatuba, Ubatuba, Barueri, e em Itajubá (MG).

A investigação começou a partir da denúncia de vítimas da cidade de Taubaté, lesadas após ingressarem em um grupo de mensagens, onde eram incentivadas a realizar transferências bancárias sob promessa de altos lucros em uma falsa plataforma de investimentos.