VÍDEO: Restos mortais de caseiro devorado por onça são achados

Os restos mortais do caseiro conhecido como Jorginho, que foi atacado e morto por uma onça, foram localizados na manhã desta terça-feira (22), no Mato Grosso do Sul. Jorginho foi atacado na noite do último domingo (20), às margens do rio Aquidauana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As buscas contaram com apoio de moradores, pescadores, bombeiros e policiais, em uma área de mata fechada. A área de buscas foi definida após o irmão e o cunhado de Jorginho seguirem uma trilha, com as marcas de pegadas de onça.