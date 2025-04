Tatuador e grife de roupas: morto no Vale, Victor era artista

Ele amava tatuar. A arte na pele era seu talento, mas não só. O jovem artista do Vale do Paraíba também se aventurava por outros negócios, como uma marca de roupas com estilo de arte de rua. E era na rua que ele se inspirava.

No dia 14 de abril, em sua última postagem no Facebook, o tatuador Victor Bassani de Souza, 27 anos, de Pindamonhangaba, publicou um trabalho que fez com caligraffiti, técnica que combina caligrafia, tipografia e graffiti.