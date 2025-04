Ex-Malhação, atriz abortou após ser estuprada por colega em festa

Segundo o relato da atriz, ela foi dopada durante o crime que teria ocorrido após uma confraternização de trabalho. “A situação aconteceu em um ambiente que seria a extensão da empresa. Era uma confraternização e tinha a ver com a hierarquia de trabalho. O rapaz me ofereceu carona, morava perto do local e ele mudou o caminho. Já saí do local (da festa) dopada. [...] Fiquei enlouquecida por quase três dias”, relatou.

Com apenas 23 anos na época, a apresentadora disse que não teve forças para denunciar. “Não processei, nem denunciei, nem me pronunciei a respeito. Tinha 23 anos e ainda era contratada por uma empresa. Foi muito confuso entender como havia acontecido. Havia uma hierarquia de pessoas, a empresa com poder imenso. A pessoa não era um colega de trabalho da equipe em que eu trabalhava, mas ele era da mesma empresa”, explicou.

Porém, a atriz ressaltou que hoje há mais suporte para mulheres que são vítimas violência sexual que na época. “O mundo mudou muito nesse nosso atual milênio. Naquela época, havia a minha exposição como figura pública. Não teria suporte para aquela situação. Tive uma criação bem protegida, uma criação católico-cristã e japonesa”, afirmou.