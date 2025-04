Homem é achado morto com uma nota de R$ 100 nas mãos

Um assassinato intriga a polícia.

Um homem foi achado morto com uma nota de R$ 100 nas mãos e uma faca na cintura no último domingo (20), em São José da Barra (MG).

O homem, de 33 anos, foi achado sem vida sentado na varanda de uma residência. De acordo com a polícia, o homem tinha passagens pelos crimes de furto, roubo, lesão corporal, ameaça e consumo de drogas.