Policial militar de 49 anos morre afogado em praia de Ubatuba

A Polícia Civil identificou o homem que morreu afogado na praia do Ubatumirim, em Ubatuba, no último sábado (19), por volta das 10h. O caso foi registrado como morte acidental.

De acordo com o boletim de ocorrência, trata-se de Pedro Sérgio dos Santos, 49 anos, registrado como “policial militar de outro estado”. O documento de identidade da vítima é de Minas Gerais.