Menina de 3 anos é socorrida com uma faca cravada no pescoço

Uma criança de apenas 3 anos foi socorrida com uma faca cravada no pescoço. O caso aconteceu nesta segunda-feira (21), no Paraná.

Os ferimentos na menina foram provocados pelo pai, que foi preso pelos policiais militares.