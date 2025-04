Engavetamento entre carro, van e caminhão causa lentidão na Dutra

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida e causa 3 quilômetros de lentidão na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté, na manhã desta terça-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP foi acionado às 7h40 para atender ocorrência no km 109,500 da pista sentido São Paulo, em Taubaté.