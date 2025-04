Homem mata o tio e tenta esconder corpo dentro de casa no Vale

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (19), acusado de assassinar o próprio tio em uma residência na rua Caçapava, no bairro Jardim das Indústrias, em Jacareí. O suspeito ainda tentou esconder o corpo da vítima em um quarto da casa. O crime foi registrado como homicídio consumado e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indiciado foi surpreendido por policiais militares enquanto lavava o quintal da casa da vítima, identificada como Revair de Deus Leite, 73 anos.