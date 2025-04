Homem briga com policiais militares durante abordagem em Taubaté

Um homem de 36 anos entrou em luta corporal com policiais militares durante uma abordagem na Avenida das Camássias, no bairro Estiva, em Taubaté, no final da tarde de segunda-feira (21). O caso foi registrado como resistência e falsa identidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o suspeito, que disse não portar documentos e forneceu o nome de “Rafael”. Ele demonstrava nervosismo e afirmou não saber a numeração de seu RG.