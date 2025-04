VÍDEO: Vaticano divulga imagem do papa Francisco em seu caixão

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (22) as primeiras imagens do papa Francisco em seu caixão, na capela da residência de Santa Marta, escoltado por guardas suíços. O pontífice morreu aos 88 anos de AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca, segundo boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira (21).

As imagens mostram o primeiro pontífice latino-americano vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário entre as mãos.