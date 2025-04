URGENTE: Carro bate em poste e causa incêndio em São José; VÍDEO

Um acidente grave provocou incêndio em fiação da rede elétrica de energia na região sul de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (22).

Um carro colidiu em um poste de energia na Avenida dos Sindicalistas, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Com a força do impacto, partes da fiação elétrica se incendiaram.