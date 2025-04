LITORAL: 5 mortes e 220 pessoas salvas em afogamentos no feriado

No Litoral Norte, a corporação informou que uma pessoa morreu afogada em Ubatuba, no sábado (19), e 109 banhistas foram salvos em ocorrências de afogamento nos três dias. Nesse período, o GBMar registrou 63 ocorrências de afogamento em praias da região.

São Sebastião é a cidade do litoral paulista com mais pessoas salvas em afogamentos no feriado, com 68 salvamentos em 38 ocorrências. A segunda é Guarujá, com 48 pessoas salvas.

No geral, o GBMar registrou 148 ocorrências de afogamento nas praias do litoral paulista. Um adolescente de 13 anos, morador do bairro Tatuapé, em São Paulo, segue desaparecido na cidade de Praia Grande.

“O Corpo de Bombeiros reforça a importância do cuidado, atenção e respeito às orientações de segurança nas praias, especialmente nesta época do ano, quando o movimento aumenta e a prioridade é garantir a segurança de todos”, informou o GBMar.