Mulher é morta a tiros na frente dos 2 filhos pequenos em casa

Talia da Costa Pereira, 26 anos, foi morta a tiros dentro de um apartamento no domingo (20), em Serafina Corrêa (RS). O crime ocorreu por volta das 21h no condomínio Planalto.

A vítima foi atingida por cinco disparos. Duas filhas dela, de 2 e 4 anos, estavam no local, mas não se feriram. O autor fugiu e segue foragido. Um homem foi detido pela polícia sob suspeita de facilitar a entrada do atirador no condomínio. A motivação do crime ainda é investigada.