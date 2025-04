Bebê Theo, de um mês, é enterrado em São José após morte em casa

Foi enterrado no final da manhã desta segunda-feira, o pequeno Theo, de apenas 1 mês e 2 dias, em São José dos Campos. A cerimônia aconteceu no Cemitério Colônia Paraiso.

Com a morte do bebê, a Polícia Civil passou a investigar o caso que aconteceu no domingo (20) dentro de casa, no Jardim Colonial.

