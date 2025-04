Bebê achado morto na cama em SJC não tinha sinais de violência

A morte de Theo, bebê de 1 mês e 2 dias, encontrado sem vida na cama dos pais no Jardim Colonial, em São José dos Campos (SP), neste domingo (20), não teve indícios de violência, segundo laudo preliminar. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para esclarecer as causas do óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o recém-nascido dormia com os pais quando foi amamentado pela mãe por volta das 2h. Ao acordarem às 10h, o casal percebeu que a criança não reagia e já apresentava rigidez cadavérica.