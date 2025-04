Queria grana para comprar droga, ouviu 'não' e agrediu padrasto

Um adolescente de 19 anos foi detido em flagrante no domingo (20), no Residencial Kamel Saad, em Ponta Porã (MS), após agredir o padrasto e ameaçar a mãe e os irmãos de morte. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça em contexto de violência doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por volta das 18h15, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência na Rua Salim Derzi. No local, as vítimas – um casal de 37 e 38 anos – relataram que o jovem, supostamente sob efeito de drogas, iniciou xingamentos e ameaças contra a família.