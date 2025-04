VÍDEO: Imagens aéreas mostram movimento na Rodovia dos Tamoios

Enquanto Ubatuba enfrenta interdições na Rodovia Oswaldo Cruz, imagens aéreas registradas nesta segunda-feira (21) revelam movimento intenso na Rodovia dos Tamoios (SP-099), uma das principais vias de acesso ao Litoral Norte. As cenas mostram grande quantidade de carros no trecho que liga o litoral à São José dos Campos, mas não aparecem congestionamentos na visa aérea, feita por um drone.

O movimento pesado é resultado do retorno de turistas após o feriado prolongado, somado aos desvios de motoristas que tentam evitar o trecho interditado da Oswaldo Cruz, causado por um vazamento de óleo.