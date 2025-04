VÍDEO: Óleo na pista interdita Oswaldo Cruz e congestiona Ubatuba

A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada desde a tarde desta segunda-feira (21) devido a um vazamento de óleo entre os quilômetros 82 e 82,7, em Ubatuba, no Litoral Norte. O bloqueio está causando um extenso congestionamento que já se estende do km 78 ao km 94, dificultando a saída de turistas da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estão no local com viaturas da UBA (Unidade Básica de Atendimento) e de Operações Especiais para conter o óleo e realizar a limpeza da pista. A operação ainda está em andamento e não há previsão de quando a via será liberada.