'Um grande homem'; seu Zé descansou após muita luta em Jacareí

Aos 68 anos, José Plácido Xavier, o ‘seu Zé’, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (21), no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. Ele deixou sua esposa, Dona Célia, além de amigos e familiares, de luto e tristes com sua partida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No entanto, também ficaram as boas lembranças de quem sempre foi alegre e de bem com a vida, mesmo nos momentos difíceis. Nas redes sociais, foram diversas as manifestações de saudades.