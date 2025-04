VÍDEO: Vaticano sela aposentos do Papa Francisco em ritual

O Vaticano iniciou nesta segunda-feira (21) os tradicionais rituais que seguem o falecimento de um pontífice, com o selamento dos aposentos particulares do Papa Francisco. As cerimônias marcam o início do período conhecido como "Sede Vacante", quando a Igreja Católica fica sem seu líder máximo.

De acordo com comunicado oficial da Santa Sé, foram colocados selos tanto no apartamento papal localizado no terceiro andar do Palácio Apostólico quanto nos aposentos do segundo andar da Casa Santa Marta, residência onde Francisco preferia morar. Os colaboradores próximos ao falecido pontífice tiveram permissão para um último momento de despedida antes do selamento definitivo.