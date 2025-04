VÍDEO: Nuvem no formato de Jesus viraliza no Domingo de Páscoa

Um vídeo gravado no último Domingo de Páscoa (20) está emocionando fiéis nas redes sociais. Nele, é possível ver uma nuvem que formou uma silhueta semelhante à imagem tradicional de Jesus Cristo, com traços que lembravam um rosto com coroa de espinhos.

A gravação, feita por uma mulher que não teve a identidade revelada, rapidamente se espalhou pela internet. Internautas descreveram o fenômeno como um "sinal divino", com comentários como "Que bênção!" e "Mensagem de Deus". O fato ganhou ainda mais significado por ter ocorrido justamente na data que celebra a ressurreição de Cristo para os cristãos.