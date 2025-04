Frieza: matou a namorada grávida a facadas

Um homem é investigado pela morte da ex-companheira grávida de três meses em Parobé, a 80 km de Porto Alegre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo de Caroline Machado Dorneles, 25 anos, foi encontrado com múltiplos golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro Colina do Leão.