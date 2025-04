VÍDEO: 'acho que tu tá mentindo'; homem é morto por grupo rival

Um vídeo gravado nesta semana revela momentos de tensão que antecederam um ataque a um integrante do Bonde do Zinho, facção que atua em Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

Nas imagens, é possível identificar a movimentação de criminosos do Comando Vermelho (CV), liderados pelo traficante conhecido como “RD do Barbante”, em busca do rival.