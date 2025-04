Mortos em acidente, amigos Lucas e Victor serão cremados no Vale

Os amigos Lucas Fonseca Silva e Victor Bassani de Souza, de 26 e 27 anos, mortos em um trágico acidente na madrugada desta segunda-feira (21), em Taubaté, serão cremados nesta terça-feira (22). Os dois jovens moravam em Pindamonhangaba.

Eles voltavam de uma festa de aniversário e morreram em um acidente na avenida Bandeirantes, marginal da Via Dutra. O condutor, que estava alcoolizado e dirigia a 120 km/h, foi preso (leia aqui).

