Feriado prolongado é marcado por três homicídios no Vale

O feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes foi marcado por uma série de homicídios no Vale do Paraíba. Três jovens foram assassinados a tiros entre sexta-feira (18) e sábado (19) nas cidades de Aparecida, Lorena e Taubaté, em crimes que seguem sob investigação da Polícia Civil.

Em Aparecida, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na madrugada de sábado (19), no bairro Santa Terezinha. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta escura e vestindo moletons azuis atiraram contra o jovem e fugiram. A Polícia Militar abordou dois suspeitos com características semelhantes no bairro Ponte Alta, mas eles foram liberados após prestarem depoimento. A motocicleta foi apreendida de forma administrativa.