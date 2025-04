Três pessoas da mesma família são achadas mortas em apartamento

Um crime envolvendo três mortes, possivelmente um feminicídio seguido de suicídio, foi registrado na tarde desta segunda-feira (21) em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul.

As vítimas foram identificadas como Leobaldina Rocha Lyrio, 41 anos, sua filha Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, 14, e Juliano Henn, 49, apontado como autor dos homicídios e posterior suicídio.