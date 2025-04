Pastor é preso por estupro antes de começar a celebração

Um pastor foi preso em frente à igreja, momentos antes do início do culto, acusado de estupro de vulnerável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu neste mês, no último dia 13, em Saltinho (PR). O religioso, de 50 anos, foi capturado por policiais militares quando estava se preparando para a celebração.